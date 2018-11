IHSG Merekah, Rupiah Loyo

: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau bergerak berlawanan arah dengan nilai tukar rupiah. IHSG masih aman berada di level 6.000.Pantauan Medcom.id, Jumat, 23 November 2018, IHSG ditutup menguat 15,392 poin atau setara 0,257 persen ke posisi 6.006.Volume perdagangan saham tercatat sebanyak 9,0 miliar lembar senilai Rp6,0 triliun. Sebanyak 186 saham menguat, 202 saham melemah, 124 saham stagnan, dan terjadi 338.838 kali frekuensi.Sementara itu mengutip Bloomberg, rupiah melemah tipis hingga 36 poin atau setara 0,25 persen ke level Rp14.544 per USD.Sementara itu mengutip data Yahoo Finance, rupiah melemah di level Rp14.535 per USD. Rupiah tercatat turun hingga 40 poin atau setara 0,27 persen.Sedangkan mencatat data kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.552 per USD.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada sebelumnya mengatakan pergerakan level rupiah hari ini masih dapat memanfaatkan kondisi sehingga mampu bergerak di zona hijau. Reza menilai gerak rupiah berada di level Rp14.565 sampai Rp14.585 per USD."Peluang kenaikan rupiah pun kembali terbuka," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 23 November 2018.Perkiraan ini, kata Reza, didukung oleh pergerakan USD yang cenderung melemah dan adanya sentimen dalam negeri yang menopang penguatan rupiah. "Apalagi dengan kembali melemahnya USD maka diharapkan rupiah masih dapat mengambil kesempatan tersebut," jelas Reza.Reza menambahkan optimisme pemerintah atas pengelolaan anggaran dan berakhir dengan kinerja yang cukup baik membantu rupiah menguat. Adapun pemerintah menegaskan terus berupaya memaksimalkan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sejumlah target perekonomian.(AHL)