Rupiah Tak Gentar Hadapi Tekanan AS

: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mensyukuri bahwa kondisi nilai tukar rupiah bergerak stabil hingga hari ini. Padahal, tekanan global dan ketegangan politik di Amerika Serikat (AS) masih terjadi terkait dengan ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate."Alhamdulillah nilai tukar begerak stabil dan minggu ini masih ada tekanan global ketegangan di AS terkait dengan ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate 2019 di pasar lebih tinggi," kata Perry di Gedung BI, Jakarta, Jumat, 28 Desember 2018.Perdagangan pada Jumat 28 Desember 2018 sesi dua menunjukkan rupiah berada di Rp14.551,3 per USD menguat tipis 0,07 persen dari penutupan di hari sebelumnya. Perry pun menyampaikan apresiasi kepada perbankan, pelaku pasar, dan investor yang telah mendukung stabilitas rupiah ini."Rupiah stabil dan menguat, kami lakukan pemantauan nilai tukar secara keseluruhan rupiah bergerak stabil sesuai mekanisme pasar, baik swap, spot, forward dan kurs domestic nondeliverable forward (DNDF) itu juga tetep terkendali harganya bisa 50 rupiah di atas pasar spot-nya," ungkapnya.Bank Indonesia juga pada minggu terakhir Desember 2018 telah menerbitkan sukuk BI dengan tenor seminggu dan dua minggu. Sebab, kata Perry, jelang akhir tahun umumnya bank membutuhkan likuiditas."Lelang untuk sukuk tenor satu minggu hasilnya Rp1,27 triliun dan untuk tenor dua minggu hasilnya Rp1,8 triliun," ucapnya.Bank sentral memperkirakan likuiditas pada Januari akan tersedia kecukupannya. Bank Indonesia juga akan membuka Sukuk dengan tenor yang lebih panjang ke depan."Kami juga akan lelang sukuk tenor satu bulan dan akan diperpanjang tiga bulan. Secara bertahap reverse repo syariah akan dikurangi dan digantikan instumen sukuk," pungkas Perry.(AHL)