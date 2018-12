Rupiah Pagi Terhempas ke Rp14.605/USD

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.553 per USD. Sedangkan USD menguat terhadap mata uang utama lainnya karena poundsterling turun tajam.Mengutip Bloomberg, Selasa, 11 Desember 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp14.605 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.605 hingga Rp14.615 per USD dengan year to date return di 7,82 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.397 per USD.Sementara itu, pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,1352 dibandingkan dengan USD1,1421 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2557 dibandingkan dengan USD1,2751 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7185 dibandingkan dengan USD0,7209.Sedangkan USD dibeli 113,20 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 112,64 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD meningkat menjadi 0,9897 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9892 franc Swiss, dan menguat menjadi 1,3411 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3282 dolar Kanada.Poundsterling Inggris jatuh ke tingkat terendah 21 bulan setelah Pemerintah Inggris mengkonfirmasi untuk menunda pemungutan suara yang menentukan tentang kesepakatan Brexit yang sebelumnya dijadwalkan pada Selasa 11 Desember, memicu kepanikan luas atas ketidakpastian kesepakatan Brexit dan memperdalam volatilitas politik di Eropa.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 34,31 poin atau 0,14 persen menjadi ditutup di 24.423,26 poin. Indeks S&P 500 bertambah 4,64 poin atau 0,18 persen, menjadi berakhir di 2.637,72 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 51,27 poin atau 0,74 persen lebih tinggi, menjadi 7.020,52 poin.Ketiga indeks utama membalikkan kerugian awal mereka pada penutupan, dengan Dow menghapus sekitar 500 poin penurunan di sesi pagi. Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan jasa-jasa teknologi dan komunikasi masing-masing naik 1,43 persen dan 0,75 persen, memimpin para advancers.(ABD)