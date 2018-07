IHSG Diperkirakan Flat Cenderung Melemah

: Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan akan datar atau flat pada perdagangan hari ini. Bahkan ada kencenderungan untuk melemah."Menjelang rilis laporan keuangan semester I-2018, kami perkirakan IHSG bergerak flat cenderung melemah, terlebih dengan melemahnya EIDO pada penutupan pekan lalu," ujar tim analis Samuel Sekuritas, dalam hasil risetnya, Senin, 16 Juli 2018.Dijelaskan, dari dalam negeri, IHSG ditutup menguat +0,61 persen ke level 5.944,07 di tengah minimnya katalis dan jelang rilis kinerja semester I-2018. Meredanya efek perang dagang turut membawa sentimen positif menjelang akhir pekan lalu.Wall Street pada perdagangan Jumat pekan lalu terpengaruh reaksi para investor terhadap laporan kuartalan berbagai perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, Amerika Serikat, meningkat 94,52 poin atau sekitar 0,38 persen, menjadi 25.019,41.Sementara indeks S&P 500 menanjak 3,02 poin, atau sekitar 0,11 persen, menjadi 2.801,31. Indeks komposit Nasdaq bergerak naik 2,06 poin menjadi 7.825,98. Bursa saham Eropa juga diwarnai dengan penguatan dalam sesi perdagangan terakhir pekan ini pada Jumat.Indeks STOXX 600 Eropa naik 0,2 persen, dalam sepekan angka indeks meningkat 0,8 persen. Telah dua pekan beruntun indeks STOXX 600 Eropa mengalami penguatan mingguan.Adapun harga emas berjangka di COMEX New York Mercantile Exchange mengalami penurunan, dengan harga emas untuk pengiriman Agustus 2018 merosot USD5,4 atau sekitar 0,43 persen menjadi USD1.241,2 per ons.Harga emas berjangka tercegah turun lebih jauh setelah dolar AS melemah dengan indeks dolar AS turun 0,08 persen menjadi 94,76.(AHL)