IHSG Diperkirakan Rebound

: Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini ditaksir menguat tipis atau rebound seiring dengan menguatnya bursa saham Amerika Serikat.Mengutip hasil analisa tim Samuel Sekuritas, Senin, 20 Agustus 2018, bursa saham Amerika Serikat rebound tertopang sejumlah sentimen yang dianggap positif oleh pasar, seperti serangkaian laporan laba emiten yang kuat, pelemahan dolar AS dan rencana Tiongkok memulai lagi pembicaraan dengan AS soal tarif dagang di akhir bulan ini.Pelemahan mata uang Paman Sam ini juga mendorong penguatan bursa Wall Street. Sebelumnya, pasar khawatir dengan posisi dolar AS yang terlalu kuat terhadap mata uang utama dunia.Sementara mata uang Turki, Lira kembali reli setelah Menteri Keuangan Turki Berat Albayrak mengatakan negaranya akan keluar dari volatilitas pasar saat ini dengan lebih kuat. Penguatan lira mengendurkan tekanan ke pasar.Fokus perhatian investor pun kembali ke kinerja keuangan emiten AS. Laba kuartal kedua 2018 emiten lebih kuat dari harapan. Adapun 79 persen dari 460 emiten penghuni indeks S&P 500 yang telah melaporkan kinerja keuangan, mendulang laba yang mengalahkan ekspektasi analis.Indeks MSCI Emerging Market melonjak 0,3 persen yang merupakan kenaikan pertama dalam sepekan terakhir. Indeks MSCI Asia Pacific juga naik 0,4 persen dan menjadi kenaikan tertingginya di pekan ini.(AHL)