IHSG Melemah 68,51 Poin

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup jatuh pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG kembali turun setelah merespon masih banyaknya ketidakpastian di pasar global.IHSG Rabu, 28 Maret 2018 tercatat berada pada level 6.140,84 atau turun 68,51 poin. Indeks JII turun 6,67 poin dan indeks LQ45 melemah 15,59 poin. Volume perdagangan sebanyak 21,7 miliar lembar saham dengan nilai Rp22,9 triliun. Sebanyak 130 saham naik dan 268 saham turun. Aksi jual investor asing mencapai Rp697 miliar.Semua sektor melemah. Sektor yang paling tinggi jatuh adalah sektor konsumer dan pertambangan serta aneka industri. Hanya ada satu sektor yang menghijau yakni perkebunan dengan kenaikan sebanyak 18,30 poin.Tim analis Samuel Sekuritas Indonesia menuturkan bahwa sentimen kejatuhan IHSG berasal dari global setelah mayoritas bursa AS turun tajam didorong oleh pelemahan sektor teknologi. Penurunan tersebut merespons kekhawatiran mengenai peraturan pemerintah sehubungan dengan persoalan privasi di Facebook. Hal ini menjadi ketidakpastian dan memberikan sentimen yang berkelanjutan di market.Selain itu masih banyak ketidakpastian global seperti isu perang dagang antara Tiongkok dan AS serta pelemahan harga minyak mentah didorong oleh lonjakan persediaan minyak mentah AS sebesar 5,32 juta barel, jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Sementara kekhawatiran mengenai ketegangan di Timur Tengah telah mengangkat minyak mentah mendekati level tertinggi, sejak Januari pada pekan lalu. Investor masih menantikan kenaikan harga menjelang rilis laporan EIA pada Rabu."Dari domestik, IHSG menguat 0,7 persen dengan dana asing tercatat net sell Rp854 miliar di pasar regular. IHSG berpeluang melemah hari ini," jelas analisa Samuel Sekuritas.(SAW)