Emiten Hartadinata akan Buat Toko Online

: PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) mulai melirik pasar digital. HRTA akan melakukan grand launching platform toko online atau e- commerce bernama hrta.store.Platform tersebut diperuntukkan bagi pelangan business to business (B to B). Direktur Utama PT Hartadinata Abadi Tbk Sandra Sunanto mengklaim bahwa hal itu telah disambut baik oleh masyarakat. Dia mengatakan dari 600 yang menjadi mitra grosir, setengahnya telah melakukan registrasi di toko itu."Sudah 300 yang registrasi dan transaksi dari partner client," ujarnya di Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa, 17 April 2018.Ia menambahkan, tidak mudah untuk mengenalkan platform tersebut pada mitra yang tidak semuanya didominasi oleh anak muda.Selain itu, dalam tahun depan pihaknya akan membuat e-commerce khusus retail. Namun hal tersebut menunggu pengembangan sistem toko waralaba yang bernama toko emas ACC."Kita targetkan hingga akhir 2018 dapat mencapai 100 gerai, setelah itu baru kembangkan untuk retail," tuturnyaStrategi tersebut dipercaya bisa mempermudah masayarakat yang mengembalikan atau mengambil barang di toko emas ACC di sekitar rumahnya.Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pertumbuhan pendapatan dengan menggunakan sistem btob lebih menguntukan jika dibandingkan dengan pendapatan dari toko. "Sales B to B 90 persen, toko sendiri hanya 10 persen," pungkasnya.(SAW)