Rupiah Melemah 22 Poin

Mata uang rupiah melemah terhadap Dollar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah ikut terseret dengan pelemahan dolar AS sebagai mata uang safe haven. Kekhawatiran itu muncul setelah investor memindahkan investasinya ke pasar obligasi.Rabu, 28 Maret 2018, Bloomberg mencatat mata uang rupiah ditutup jatuh 22 poin dengan berada pada Rp13.746 per USD. Kemudian Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah naik 23 poin dengan berada pada Rp13.763 per USD. Bank Indonesia (BI) melansir mata uang rupiah melemah 37 poin dengan berada pada Rp13.745 per USD.Hasil riset analis Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan indeks dolar melemah. Dolar AS diperkirakan melemah terhadap sejumlah mata uang utama dunia hari ini seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap kemungkinan perang dagang antara AS dengan Tiongkok setelah Tiongkok memberikan sinyal untuk merespon s kebijakan tarif Trump.Kekhawatiran tersebut mendorong investor memindahkan investasinya dari pasar saham di AS ke pasar obligasi membuat penurunan sejumlah indeks saham di AS dan mendorong rally di pasar obligasi. "Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.700 per USD-Rp13.750 per USD," demikian hasil riset Samuel Sekuritas Indonesia.(SAW)