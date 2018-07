Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat setelah laporan keuangan Alphabet Inc melebihi estimasi. Investor menilai musim laporan keuangan dimulai dengan awal yang kuat sehingga membuat kepercayaan meningkat serta kekhawatiran mengenai tarif sedikit mereda.Samuel Research Team menyebut saham Facebook dan Amazon sedang ditunggu yang akan rilis pada akhir pekan ini. Sementara pembalikan Nasdaq mengindikasikan aksi ambil untung. Di sisi lain, para investor terus mencermati efek perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.Sementara itu, Samuel Research Team menambahkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke level 5.931,8 dengan dana asing mencatatkan net buy Rp395 di pasar regular. Samuel Research Team melihat IHSG cenderung sideways mengantisipasi rilisnya laporan keuangan yang menjadi fokus utama."EIDO menguat dengan nilai tukar rupiah bergerak stabil di level Rp 14.530 per USD," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat sebanyak 197,65 poin atau 0,79 persen menjadi 25.241,94. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 13,42 poin atau 0,48 persen menjadi 2,820.40. Indeks Nasdaq Composite kehilangan 1,10 poin atau 0,01 persen menjadi 7.840,77.Perusahaan induk Google Alphabet melaporkan hasil kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan pada Senin setelah bel penutupan. Perusahaan membukukan laba per saham yang disesuaikan sebesar USD11,75 dan pendapatan USD32,66 miliar, keduanya melampaui perkiraan Wall Street.(ABD)