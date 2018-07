Rupiah Ditaksir Menguat ke Rp14.430-Rp14.480/USD

: Nilai tukar rupiah pada perdagangan awal pekan ini diprediksi menguat seiring kembali menguatnya yuan ke level 6,7 per USD."Kemungkinan rupiah dapat kembali menguat. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.430-Rp14.480 per USD," ujar analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Senin, 23 Juli 2018.Dia melanjutkan, dolar AS diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 94,0-94,70 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama yen dan euro.Menurutnya, pelemahan dolar didorong oleh pernyataan Presiden Trump yang mengritik kebijakan The Fed yang menaikkan tingkat suku bunga terlalu cepat sehingga membuat dolar terlalu kuat dibanding beberapa mata uang utama dunia lain di saat Uni Eropa dan Jepang tetap menerapkan tingkat suku bunga rendah."Rupiah diperkirakan menguat hari ini setelah Jumat melemah cukup dalam seiring melemahnya yuan didorong kemungkinan berlanjutnya perang dagang ke tahap dua," jelasnya.(AHL)