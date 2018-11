IHSG dan Rupiah Berbanding Terbalik

Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) USD-IDR, rupiah diperdagangkan di Rp14.535 per USD.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah 22.343 poin atau 0,37 persen ke 5.991,24 pada penutupan perdagangan Rabu sore, 28 November 2018 imi.Tercatat 191 saham melemah, dan 118 saham stagnan dengan ransaksi perdagangan mencapai Rp9,04 triliun dari Rp11,82 miliar lembar saham yang diperdagangkan.Lemahnya gerak IHSG berbanding terbalik dengan penguatan nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan sore. Rupiah tercatat menguat dari posisi Rp14.537 per USD menjadi Rp14.529 per USD.Mengutip Bloomberg, Rabu sore, 28 November 2018, rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka menguat 14 poin atau 0,10 persen ke level Rp14.529 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.520 per USD sampai Rp14.545 per USD.Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 17 poin atau 0,12 persen ke Rp14.527 per USD. Rupiah terpantau di kisaran Rp14.507 per USD sampai Rp14.649 per USD.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada sebelumya memprediksikan kembali meningkatnya laju USD seiring kembali munculnya kekhawatiran perang dagang setelah Presiden AS Donald Trump menunjukkan sikap yang tidak akan melunak dengan Tiongkok terkait penentuan tarif barang impor."Pergerakan USD kembali menunjukan peningkatannya sehingga cukup menekan pergerakan rupiah," kata Reza dalam riset hariannya, Rabu, 28 November 2018.Reza menjelaskan, meski pergerakan rupiah kali ini masih berada di bawah Rp15 ribu. Namun, bukan berarti telah aman dan dapat dimungkinkan kembali melemah. Ia memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.500 per USD sampai Rp14.515 per USD.(Des)