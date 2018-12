Gerak Rupiah Dibayangi Perlambatan Ekonomi Tiongkok

: Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat sore, melemah sebesar 108 poin ke posisi Rp14.607 dibandingkan sebelumnya Rp14.499 per USD."Ekonomi Tiongkok kembali menjadi perhatian pelaku pasar, indikator ekonomi negara itu mengalami perlambatan, sehingga membebani pergerakan mata uang di kawasan," kata pengamat pasar uang dari Bank Woori Saudara Indonesia Rully Nova di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 14 Desember 2018.Ia mengemukakan perlambatan itu kemungkinan karena perang dagang dengan Amerika Serikat. Pertumbuhan produksi industri Tiongkok pada November melambat menjadi 5,4 persen dibandingkan tahun lalu.Selain itu, tambah dia, Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang Indonesia. Jika ekonomi negara itu mengalami perlambatan maka negara mitra dagang akan terkena imbasnya.Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menambahkan dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama di kawasan Asia seiring fokus pelaku pasar bergeser ke ekspektasi kenaikan suku bunga AS."Ketidakpastian terhadap outlook kebijakan the Fed pada tahun depan cukup terasa sehingga mata uang berisiko menjadi kurang diminati," katanya.Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada hari ini tercatat mata uang rupiah melemah menjadi Rp14.538 dibanding sebelumnya di posisi Rp14.536 per USD.(AHL)