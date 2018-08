Rupiah Ikuti Jejak IHSG

Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah kembali melanjutkan pelemahan yang terjadi pada penutupan kemarin. Melemahnya rupiah karena adanya perbaikan ekonomi paman sam yang mengindikasikan adanya kenaikan tingkat suku bunga Fed Rate pada tahun ini.Bloomberg, Kamis, 2 Agustus 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 38 poin pada penutupan perdagangan hari ini dengan berada pada Rp14.478 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 40 poin dengan berada pada Rp14.470 per USD. Kemudian Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah melemah tipis dengan berada pada Rp14.446 per USD.Indeks dolar diperkirakan menguat di sekitar level 94,5-95,0 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama yen dan euro. Hal tersebut disebabkan hasil rapat FOMC The Fed kemarin yang menaikkan status ekonomi AS dari solid menjadi strong walaupun The Fed tidak mengubah tingkat kebijakan Fed Fund Rate. Selain itu data tenaga kerja AS di Juli yang solid turut memperkuat dolar di mana jumlah tenaga kerja AS meningkat 219 ribu di Juli, tertinggi sejak Februari.Tim analis Samuel Sekuritas Indonesia pun memperkirakan nilai tukar rupiah diperkirakan tertekan hari ini didorong naiknya yield US treasury yang cukup tajam kemarin sebesar 5 bps ke level 3.01 persen akibat kuatnya data tenaga kerja AS kemarin. Inflasi Indonesia yang stabil di Juli sebesar 3.18 persen (yoy) dibandingkan 3,12 persen (yoy) Juni diperkirakan tidak berdampak besar terhadap pergerakan rupiah hari ini."Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.410 per USD hingga Rp14.470 per USD," jelas Samuel Sekuritas Indonesia.(SAW)