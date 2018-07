USD Cenderung Kuat, Rupiah Berpotensi Tertekan

: Sempat menyentuh level Rp14.500 per dolar Amerika Serikat (USD) pada akhir pekan, rupiah diprediksi kembali melemah lagi hari ini.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, masih cenderung menguatnya USD seiring optimisme The Fed terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok membuat pergerakan rupiah cenderung melemah."Sentimen dari dalam negeri di mana Bank Indonesia masih mempertahankan level suku bunganya tampaknya tidak dihiraukan rupiah. Tidak hanya itu, sejumlah sentimen yang diyakini positif juga tidak membantu rupiah untuk bergerak positif," jelas Reza dalam riset hariannya, Senin, 23 Juli 2018."Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.469 sampai Rp14.548 per USD," ucap Reza.Lebih lanjut, Reza menuturkan, meski terdapat sejumlah sentimen yang dinilai positif, namun secara riilnya tidak banyak berpengaruh pada pergerakan rupiah.Bahkan, setelah terjadinya perang dagang kali ini muncul perang mata uang terutama USD dan yuan Tiongkok (CNY), di mana Bank Sentral Tiongkok akan melemahkan mata uangnya untuk membantu ekspor Tiongkok sebagai antisipasi imbas perang dagang dengan USD."Dikhawatirkan mata uang rupiah akan terhimpit sehingga sulit untuk merespons berita positif dari dalam negeri," imbuh dia.Bank Indonesia sebelumnya berencana menerbitkan Indonia, suatu instrumen baru di pasar uang yang diharapkan dapat memberikan acuan penentuan bunga transaksi perbankan di pasar.Lalu, Bank Indonesia juga berencana menerbitkan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor sembilan dan 12 bulan yang dinilai lebih likuid. Tidak hanya itu, dari sisi pemerintah juga terus mengawasi percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan.(AHL)