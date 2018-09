Kembali Melemah, Rupiah Berada di Rp14.933 per USD

Mata uang rupiah tak kuasa melawan tekanan dari mata uang Paman Sam. Pergerakan mata uang rupiah berusaha menjauhi level Rp14.900 per USD pada penutupan perdagangan hari ini.Bloomberg, Rabu, 5 September 2018 mencatat mata uang rupiah melemah tiga poin dengan berada pada Rp14.933 per USD. Kemudian Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada Rp14.930 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada Rp14.927 per USD.Kenaikan mata uang rupiah di tengah kenaikan indeks dolar yang berada pada 95,5 atau naik 0,12 persen pada hari ini. Kenaikan ini karena masih adanya kekhawatiran atas negosiasi perdagangan AS dan negara-negara besar lainnya.Saat ini fokus investor tertuju pada putaran baru dari tarif AS pada barang-barang TIongkok senilai USD200 miliar diperkirakan akan berlaku setelah periode komentar publik berakhir pada 6 September."Kemarin rupiah kembali terdepresiasi 0,8 persen hingga menembus level Rp14.935 per USD. Masih maraknya capital outflow pihak asing dan tekanan eksternal krisis mata uang emerging markets lainnya," jelas hasil riset analis Samuel Sekuritas Indonesia.(SAW)