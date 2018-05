Rupiah Pagi Melemah Tipis ke Rp14.004/USD

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau melemah tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.001 per USD. Minimnya sentimen positif yang datang dari dalam negeri membuat nilai tukar rupiah masih terjebak di level Rp14.000 per USD.Mengutip Bloomberg, Selasa, 8 Mei 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka di Rp14.004 per USD. Sementara itu, day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.004 hingga Rp14.018 per USD dengan year to date return di minus 3,29 persen. Sedangkan nilai tukar rupiah menurut Yahoo Finance berada di posisi Rp13.804 per USD.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 94,81 poin atau 0,39 persen menjadi ditutup di 24.357,32 poin. Indeks S&P 500 meningkat 9,21 poin atau 0,35 persen, menjadi berakhir di 2.672,63 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 55,60 poin atau 0,77 persen, menjadi 7.265,21 poin.Dengan tidak adanya data ekonomi utama pada Senin 7 Mei, para investor masih memilah-milah data pekerjaan AS untuk April. Total pekerja non-pertanian AS meningkat 164.000 pada April, gagal memenuhi konsensus pasar sebesar 195.000, Departemen Tenaga Kerja melaporkan.Namun demikian, tingkat pengangguran turun tipis menjadi 3,9 persen pada April, tingkat terendah sejak Desember 2000. Pada April, rata-rata penghasilan per jam untuk semua karyawan pada gaji non-pertanian swasta naik empat sen menjadi USD26,84. Selama setahun, rata-rata penghasilan per jam telah meningkat 67 sen atau 2,6 persen.Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low menilai ini adalah dua sisi klasik karena ada laporan pekerjaan yang menyenangkan untuk semua orang. Di satu sisi ada kenaikan lemah dalam penggajian dan kelemahan dalam penghasilan rata-rata per jam."Di sisi lain, angkatan kerja menyusut dan terjadi penurunan signifikan dalam tingkat pengangguran. Cara terbaik untuk menyimpulkannya secara konsisten adalah dengan menyimpulkan bahwa pasar kerja ketat," kata Chris Low.(ABD)