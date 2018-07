Rupiah Pagi Akhir Pekan Terhempas ke Rp14.485/USD

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terlihat tertekan dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.463 per USD. USD menguat terhadap mata uang utama lainnya karena Bank Sentral Eropa memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utama.Mengutip Bloomberg, Jumat, 27 Juli 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp14.485 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.484 sampai dengan Rp14.493 per USD dengan year to date return di 6,70 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.259 per USD.Sementara itu, pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,1645 dibandingkan dengan USD1,1699 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3109 dibandingkan dengan USD1,3172 di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot menjadi USD0,7376 dari USD0,7437.Sedangkan USD dibeli 111,22 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,83 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9945 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9924 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3067 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3049 dolar Kanada.Suku bunga dasar zona euro atau suku bunga untuk operasi pendanaan ulang utama tetap di 0,00 persen, sementara suku bunga fasilitas pinjaman dipertahankan di 0,25 persen dan suku bunga deposito tetap di minus 0,40 persen. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,39 persen menjadi 94,748 pada akhir perdagangan.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 112,97 poin atau 0,44 persen menjadi berakhir di 25.527,07 poin. Indeks S&P 500 turun 8,63 poin atau 0,30 persen menjadi ditutup di 2.837,44 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir melemah 80,05 poin atau 1,01 persen menjadi 7.852,19 poin.Saham Facebook jatuh hampir 19 persen pada Kamis 26 Juli setelah perusahaan gagal mencapai proyeksi pendapatan dan pengguna aktif harian global untuk kuartal kedua. Raksasa media sosial itu membukukan pendapatan USD13,23 miliar dan 1,47 miliar pengguna aktif harian global.(ABD)