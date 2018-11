IHSG Menguat, Rupiah Nyaman di Posisi Rp14.546/USD

Pergerakan nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan atau awal pekan ini terpantau sedikit melemah. Rupiah tampak nyaman bertengger di posisi Rp14.546 per USD.Sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dibuka menguat 2,26 poin atau 0,04 persen menjadi 6.008,47.Mengutip Bloomberg pada Senin 26 November 2018, Rupiah pada perdagangan spot exchange bergerak di kisaran Rp14.542 per USD sampai Rp14.558 per USD.Gerak mata uang Garuda ini melemah tipis 6 poin atau setara 0,02 persen. Senada, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 10 poin atau 0,07 persen ke Rp14.545 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.530 per USD – Rp14.649 per USDSementara itu, mengutip kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) USD-IDR, rupiah diperdagangkan di Rp14.552 per USD.Adapun kurs tengah nilai tukar mata uang Tiongkok atau yuan melemah 147 basis poin menjadi 6,9453 terhadap dolar AS. Pelemahan itu didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank.(Des)