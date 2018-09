IHSG Pagi Parkir di Area Positif

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis pagi terlihat berada di zona hijau. Meski demikian, tetap perlu diwaspadai perang dagang yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dengan mitra dagang utamanya karena bisa memberikan efek negatif terhadap pasar saham, termasuk di Indonesia.IHSG Kamis, 13 September 2018, perdagangan pagi dibuka menguat sebanyak 48,06 poin atau setara 0,8 persen ke posisi 5.846. Sedangkan LQ45 menguat sebanyak 9,80 poin atau setara 1,1 persen ke posisi 920 dan JII menguat sebanyak 5,57 poin atau setara 0,9 persen ke posisi 639.Pagi ini, seluruh sektor bergerak kompak di zona hijau. Sektor infrastruktur menguat sebanyak 14,30 poin, sektor keuangan menguat sebanyak 14,27 poin, sektor manufaktur menguat sebanyak 7,36 poin, dan sektor perdagangan menguat sebanyak 0,74 poin.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 27,86 poin atau 0,11 persen menjadi 25.998,92. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 1,03 poin atau 0,04 persen menjadi 2.888,92. Indeks Nasdaq Composite turun 18,24 poin atau 0,23 persen menjadi 7.954,23.Saham Boeing dan Caterpillar, perusahaan dengan eksposur pendapatan luar negeri yang tinggi, masing-masing naik 2,36 persen dan 1,58 persen pada penutupan. Saham Apple berakhir 1,24 persen lebih rendah. Raksasa teknologi AS meluncurkan iPhone terbaru dan jam tangan baru bernama Apple Watch Series 4 pada Rabu.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 diperdagangkan lebih tinggi, dengan saham telekomunikasi dan konsumen memimpin kenaikan. Sektor teknologi turun 0,5 persen. Saham beberapa produsen cip AS ditarik kembali. Saham Micron Technology dan Lam Research turun masing-masing 4,27 persen dan 3,24 persen pada penutupan pasar.Pada data ekonomi, Indeks Harga Produsen AS turun 0,1 persen pada Agustus, Departemen Tenaga Kerja melaporkan. Indeks permintaan akhir naik 2,8 persen untuk 12 bulan yang berakhir pada Agustus. Penurunan Agustus dalam indeks permintaan akhir terutama disebabkan oleh penurunan harga untuk layanan permintaan akhir, kata laporan itu.(ABD)