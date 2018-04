IHSG Berbalik Menguat ke Level 6.206

Pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu, 4 April 2018 merefleksikan tekanan bursa Amerika Serikat (AS) dan regional.

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS sepanjang hari ini diperkirakan akan bergerak di rentang Rp13.730 per USD-Rp13.780 per USD.