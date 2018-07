BNI New York Kucurkan Kredit USD100 Juta

: PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) melalui jaringan kantor luar negerinya memberikan dukungan fasilitas pembiayaan kepada Cascade Pacific Pulp LLC (CPP) yang merupakan pabrik penghasil pulp di Amerika Serikat.Fasilitas pembiayaan yang disalurkan melalui BNI Kantor Cabang Luar Negeri New York sebesar USD100 juta akan digunakan untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan perusahaan melalui pembiayaan investasi.Penyaluran pembiayaan tersebut ditandai dengan penandatanganan fasilitas pinjaman antara BNI dan CPP di Washington DC, Amerika Serikat, Senin, 23 Juli 2018.Penandatanganan itu dihadiri Direktur Tresuri dan Internasional BNI Rico Rizal Budidarmo, Director International Grand Investment Corporation Arvind K Agarwal, serta General Manager BNI New York Oswald JM Tambunan.Rico menyampaikan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan itu merupakan salah satu komitmen BNI untuk bersinergi dengan strategi pemerintah dalam upaya menjaga kecukupan pasokan bahan baku produksi dalam negeri.Hasil produksi pulp dari CPP diserap beberapa perusahaan Indonesia yang membutuhkan jenis pulp dengan karakteristik serat panjang untuk kertas tisu dan juga bahan baku campuran pembuatan kain (viscose/rayon), yang hasil produksi tersebut akan diekspor kembali ke negara-negara lain.Dengan menggunakan kualitas bahan baku yang tinggi, nilai produk dan jasa dari Indonesia akan semakin berkualitas dan kompetitif untuk didistribusikan ke pasar internasional.Sumber dana pembiayaan akan menggunakan dana yang diperoleh dari offshore market."Pemberian fasilitas ini juga menandai keberlanjutan BNI dalam membiayai proyek pulp and paper melalui jaringan kantor cabang luar negerinya dan ini merupakan proyek yang ketiga dalam tiga tahun terakhir," ujar Rico dalam rilis yang diterima, Selasa, 24 Juli 2018.Pembiayaan itu, lanjut Rico, akan dibukukan sebagai kredit sektor korporasi yang juga akan menopang pencapaian ekspansi pertumbuhan aset BNI tahun ini dengan target pertumbuhan sebesar 15 persen. ((AHL)