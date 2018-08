IHSG Diproyeksikan Bergerak Bervariasi

Bursa saham Amerika Serikat (AS) dan Eropa ditutup melemah semalam seiring timbul kekhawatiran krisis keuangan Turki akan menyebar ke negara lain. Investor tampak beralih ke safe haven seperti USD. Namun, setelah penguatan signifikan beberapa hari lalu, pagi ini, indeks USD sedikit terkoreksi."Harga emas terus melemah dan telah menembus USD1.200 per ons," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.Meski ada kekhawatiran krisis Turki bisa dialami oleh Indonesia, lanjut Samuel Research Team, karena sejumlah persamaan seperti current account yang defisit, mata uang yang dinilai fragile, dan adanya ancaman tarif dari AS, Indonesia berada pada kondisi yang jauh lebih baik seperti level current account deficit, rasio utang, dan tingkat inflasi."Rencana pemerintah menahan proyek infrastruktur yakni mengurangi impor barang modal dan kemungkinan BI menaikkan suku bunga lagi, dapat menjaga nilai tukar rupiah kedepannya," ungkap Samuel Research Team.IHSG, masih kata tim analis Samuel Research Team, kemarin melemah 3,5 persen dengan dana asing mencatatkan net sell Rp836 miliar di pasar reguler. Melihat pelemahan EIDO semalam (-5,0 persen) dan penguatan sejumlah bursa saham pagi ini, Samuel Research Team melihat IHSG akan cenderung bervariasi hari ini.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 125,44 poin atau 0,50 persen menjadi berakhir di 25.187,70 poin. Indeks S&P 500 turun 11,35 poin atau 0,40 persen dan menjadi menetap di 2.821,93 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 19,40 poin atau 0,25 persen, menjadi 7.819,71 poin.(ABD)