Mata uang rupiah anjlok terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah anjlok meskipun ada surplus neraca perdagangan di Maret 2018. Surplus yang tadinya diprediksi akan memberikan kepercayaan terhadap mata uang rupiah.Bloomberg, Rabu, 18 April 2018 melansir mata uang rupiah melemah 10 poin dengan berada pada Rp13.776 per USD. Kemudian Yahoo Indonesia melansir mata uang rupiah melemah 11 poin dengan berada pada Rp13.771 per USD. Setelah itu Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah stagnan.Dolar AS diperkirakan bergerak stabil di level 89,50 setelah pernyataan Donald Trump bahwa Rusia dan Tiongkok berusaha untuk mendevaluasi mata uangnya yang diinterpretasikan pasar bahwa Trump menginginkan dolar AS yang lemah.Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan mata uang rupiah kemungkinan akan menguat hari ini seiring meredanya situasi geopolitik dunia pascaserangan AS ke Suriah serta meredanya isu perang dagang AS dan Tiongkok."Selain itu surplus neraca perdagangan yang sangat besar di Maret sebesar USD1,09 miliar dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada investor terhadap rupiah. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.700 per USD-Rp13.750 per USD," kata Samuel Sekuritas.(SAW)