BTN Cetak Kenaikan Laba 15,13% ke Rp684 Miliar

: PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 15,13 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp684 miliar dari perolehan sebelumnya Rp594 miliar pada akhir Maret 2017."Sebagaimana tahun sebelumnya, target di 2018 ini di atas 25 persen. Tapi pada triwulan I, bisnis utama kita khususnya di perumahan mulai melambat. Ini memang suasana yang terjadi setiap tahunnya. Nanti peek-nya di triwulan III dan IV," kata Direktur Utama BTN Maryono dalam Paparan Kinerja BTN di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Kamis, 19 April 2018.Menurutnya, kenaikan laba bersih tersebut ditopang oleh kenaikan sejumlah komponen lain seperti pendapatan bunga bersih yang naik 16,2 persen yoy dan beban bunga yang tumbuh lebih rendah di level 15,32 persen yoy. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik sebesar 23,54 persen secara tahunan (yoy) dari Rp157,41 triliun pada triwulan I-2017 menjadi Rp194,48 triliun per triwulan I-2018."Kenaikan DPK tersebut kian menguatkan optimisme perseroan mencatatkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sesuai target pada akhir tahun nanti. Dana pihak ketiga BTN yang naik 23,54 persen tersebut cukup kuat untuk mengimbangi target pertumbuhan kredit. Kami meyakini kredit pada akhir tahun nanti akan tumbuh lebih dari 20 persen," jelasnya.Kenaikan simpanan BTN tersebut tercatat berada jauh di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2018 menunjukkan DPK industri perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 8,4 persen yoy. Adapun, pertumbuhan terbesar simpanan BTN tersebut bersumber dari kenaikan tabungan yang tumbuh sebesar 43,35 persen yoy dari Rp30,74 triliun pada akhir Maret 2017 menjadi Rp44,06 triliun di periode yang sama tahun ini.Penghimpunan giro dan deposito juga menjadi penopang laju kenaikan DPK dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 22,55 persen yoy menjadi Rp51,14 triliun dan 16,87 persen yoy menjadi Rp99,28 triliun per 31 Maret 2018.Di sisi lain, BTN juga mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 19,34 persen yoy pada triwulan I-2018 atau naik dari Rp169,68 triliun pada triwulan I-2017 menjadi Rp202,5 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut pun berada jauh di atas rata-rata capaian industri perbankan nasional. OJK merekam penyaluran kredit perbankan nasional hanya naik 8,3 persen yoy per Februari 2018.Sementara di segmen kredit non-perumahan, kredit komersial naik paling tinggi sebesar 15,47 persen yoy menjadi Rp14,07 triliun per triwulan I-2018. Pada periode yang sama, posisi kredit konsumer tercatat senilai Rp3,96 triliun. Kredit dan pembiayaan BTN juga terus menunjukkan perbaikan kualitas.BBTN mencatatkan Non-Performing Loan (NPL) gross turun 56 basis poin (bps) yoy dari 3,34 persen menjadi 2,78 persen pada triwulan I-2018. NPL perseroan juga turun 57 bps yoy dari 2,35 persen pada Maret 2017 menjadi 1,78 persen.Pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN tersebut juga turut menunjang kenaikan aset perseroan sebesar 20,73 persen yoy dari Rp214,31 triliun pada triwulan I-2017 menjadi Rp258,73 triliun di periode yang sama tahun berikutnya.Menurut Maryono, sejalan dengan kinerja positif BTN, Unit Usaha Syariah (UUS) perseroan kembali mencatatkan penyaluran positif. Hingga 31 Maret 2018, UUS BTN telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp18,8 triliun atau naik 26,94 persen yoy dari Rp14, 81 triliun. Kualitas Non-Performing Financings (NPF) juga masih terjaga di level 1,02 persen per Maret 2018. Di samping itu, DPK yang dihimpun BTN Syariah juga meningkat 28,82 persen yoy dari Rp14,53 triliun pada akhir Maret 2017 menjadi Rp18,72 triliun di periode yang sama tahun berikutnya.Pertumbuhan pembiayaan juga turut mengerek naik aset UUS BTN menjadi sebesar Rp23,31 triliun per triwulan I-2018 atau naik 31,03 persen yoy dari Rp17,79 triliun di triwulan l-2017. Kinerja penyaluran pembiayaan tersebut pun turut menyumbang laba bersih UUS BTN tumbuh 24,02 persen yoy dari Rp93,79 miliar menjadi Rp116,32 miliar pada akhir Maret 2018.(AHL)