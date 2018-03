IHSG Perdagangan Pagi Dibuka Merekah

Sumber: IMQ21

Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis pagi jelang libur panjang terpantau berada di jalur hijau atau merekah. Meredanya kekhawatiran perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok masih memberikan sentimen positif terhadap pergerakan IHSG.IHSG Kamis, 29 Maret 2018, perdagangan pagi tercatat menguat 12,81 poin atau setara 0,2 persen ke posisi 6.153. Sedangkan LQ45 menguat 3,21 poin atau setara 0,3 persen ke posisi 1.003 dan JII menguat 1,83 poin atau setara 0,3 persen ke posisi 697.Pagi ini, seluruh sektor bergerak bervariasi. Sektor konsumer menguat 22,27 poin, sektor manufaktur menguat 10,35 poin, sektor pertambangan menguat 3,55 poin, dan sektor infrastruktur menguat 1,92 poin. Sedangkan sektor keuangan melemah 2,13 poin dan sektor perdagangan melemah 0,54 poin.Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 207 juta lembar saham senilai Rp143 miliar. Sebanyak 125 saham menguat, sebanyak 43 saham terlihat melemah, sebanyak 89 saham tidak berubah, dan sebanyak 359 saham tidak mengalami perdagangan.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 9,29 poin atau 0,04 persen, menjadi ditutup di 23.848,42 poin. Indeks S&P 500 melemah 7,62 poin atau 0,29 persen, menjadi berakhir di 2.605,00 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 59,58 poin atau 0,85 persen, menjadi 6.949,23 poin.Produk Domestik Bruto (PDB) riil AS meningkat pada tingkat tahunan 2,9 persen di kuartal keempat 2017, di atas konsensus pasar 2,7 persen, menurut perkiraan ketiga yang dirilis oleh Departemen Perdagangan, Rabu 28 Maret.Revisi naik dalam PDB riil mencerminkan revisi naik untuk belanja konsumsi pribadi dan investasi persediaan swasta, kata departemen itu. PDB riil AS meningkat 2,3 persen pada 2017, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan 1,5 persen pada 2016.(ABD)