IHSG Parkir di Zona Merah

Reli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis pagi terlihat belum terjadi dan dibuka di zona merah. Gerak dolar Amerika Serikat (USD) masih perkasa sejalan dengan meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan para mitra dagang utamanya yang akhirnya berimbas negatif terhadap pasar saham di Indonesia.IHSG Kamis, 6 September 2018, perdagangan pagi dibuka melemah sebanyak 21,54 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 5.661. Sedangkan LQ45 jatuh sebanyak 5,35 poin atau setara 0,6 persen ke posisi 885 dan JII tertekan sebanyak 4,27 poin atau setara 0,7 persen ke posisi 608.Pagi ini, seluruh sektor kompak berbaris di zona pelemahan. Sektor keuangan jatuh 5,07 poin, sektor infrastruktur melemah sebanyak 4,81 poin, sektor manufaktur tertekan sebanyak 4,55 poin, sektor perdagangan turun sebanyak 3,16 poin, dan sektor properti melemah 1,30 poin.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 22,51 poin atau 0,09 persen menjadi ditutup di 25.974,99 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 turun 8,12 poin atau 0,28 persen menjadi berakhir di 2.888,60 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 96,07 poin atau 1,19 persen menjadi 7.995,17 poin.Aksi jual kuat di saham-saham teknologi mendorong Komposit Nasdaq dan S&P 500 berakhir lebih rendah. Netflix dan Twitter adalah dua saham di antara pemain terburuk. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing jatuh 6,17 persen dan 6,06 persen pada penutupan pasar.Saham-saham perusahaan teknologi lainnya, termasuk Alphabet Inc. Facebook Inc, Snap Inc dan Microsoft Corp, juga jatuh. Di sektor konsumen discretionary, investor juga menjual saham Amazon Inc selain Netflix Inc, dua anggota kelompok saham yang dikenal sebagai FANG.Di sisi lain, saham Caterpillar dan Johnson & Johnson naik lebih dari 1,5 persen pada penutupan, mendukung indeks Dow sedikit lebih tinggi, satu-satunya peraih keuntungan dari tiga indeks utama. Para investor juga terus mencermati perkembangan terbaru pembicaraan perdagangan AS-Kanada.(ABD)