Analis Perkirakan Rupiah Menguat Tipis di Akhir Pekan

Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak menguat didorong kebijakan European Central Bank (ECB) yang tidak menaikkan tingkat suku bunga kemarin. Sedangkan nilai tukar rupiah kemungkinan bergerak sedikit menguat seiring turunnya imbal hasil treasury AS 10 tahun sebesar dua bps menjadi 2,98 persen."Kemungkinan tekanan terhadap aksi jual asing di pasar obligasi mereda dan mendorong kenaikan rupiah. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.850 hingga Rp13.950 per USD," sebut Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 27 April 2018.Ahmad Mikail menambahkan imbal hasil treasury AS bergerak naik. Imbal hasil US treasury jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Senin turun sebesar dua bps dan tiga bps ke level 2,98 persen dan 3,16 persen. Penurunan tersebut disebabkan tidak dinaikan tingkat suku bunga oleh ECB."Sehingga investasor sepertinya lebih memilih treasury AS untuk investasi," tukasnya.Harga minyak WTI dan gas kemarin masing-masing bergerak bervariasi didorong kemungkinan aksi ambil untung setelah cukup kuatnya kenaikan harga beberapa waktu lalu. Sedangkan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan turun. Kondisi itu terjadi setelah cenderung naik yang cukup tajam dalam seminggu terkahir."Ada peluang imbal hasil SUN turun seiring melemahnya imbal hasil treasury AS dan kemungkinan stabilnya rupiah. Imbal hasil SUN seri acuan 10 tahun kemungkinan begerak di rentang 6,85 persen sampai 7,0 persen," tukasnya.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 238,51 poin atau 0,99 persen, menjadi ditutup di 24.322,34 poin. Indeks S&P 500 naik 27,54 poin atau 1,04 persen, menjadi berakhir di 2.666,94 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 114,94 poin atau 1,64 persen, menjadi 7.118,68 poin.Raksasa media sosial AS Facebook melaporkan laba dan pendapatan kuartal pertama yang mengalahkan ekspektasi pasar setelah bel penutupan pada Rabu 25 April. Saham perusahaan ditutup 9,2 persen lebih tinggi pada Kamis 26 April.(ABD)