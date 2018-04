PGN Sudah Antisipasi Pelemahan Mata Uang Rupiah

Banyak perusahaan mengalami dampak dari pelemahan rupiah pada sepekan terakhir, termasuk PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan penguatan mata uang negeri Paman Sam ini sudah diprediksi oleh perusahaan. PGN pun sudah menyiapkan beberapa antisipasi."Penguatan USD ke rupiah kita juga sudah prediksi, kita sudah antisipasi," kata Jobi di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis, 26 April 2018.Jobi menjelaskan perseroan mengatur ulang perjanjian jual beli sebagai bentuk antisipasi terhadap peningkatan kurs dolar tersebut."Kami ada adjustment terhadap dokumen perjanjian jual beli," ucap dia.Bbeberapa perusahaan di bidang energi seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) juga sudah berkomentar terkait dampak pelemahan rupiah terhadap kinerja keuangan perusahaan.Pihak PLN mengatakan pelemahan rupiah ini memberi dampak pada keuangan perseroan karena transaksi yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit masih menggunakan dolar.Sedangkan Pertamina menyatakan keuangan perseroan masih tetap aman karena sudah melakukan lindung nilai sesuai arahan Bank Indonesia.Bloomberg Kamis, 26 April 2018 mencatat mata uang rupiah naik 24 poin dengan berada pada Rp13.897 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah naik 20 poin dengan berada pada Rp13.895 per USD. Bank Indonesia melansir mata uang rupiah melemah 42 poin dengan berada pada Rp13.930 per USD.(SAW)