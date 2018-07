Rupiah Diprediksi Rp14.600/USD hingga Akhir Tahun

: DBS Group memprediksi mata uang rupiah akan melemah hingga Rp14.600 per dolar Amerika Serikat (AS) sampai akhir tahun. Pelemahan rupiah disebabkan oleh penguatan dolar AS yang terjadi terhadap hampir seluruh mata uang di dunia."Kenaikan dolar AS, yang akan melanjutkan penguatan sehingga akan berdampak pada mata uang masing-masing negara Asia," kata Vice President Group Research DBS Joanne Goh di DBS Marina Bay Financial Centre, Singapura, Kamis, 12 Juli 2018.Head Group Research Indonesia DBS Maynard Arif menambahkan, langkah Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga hanya sedikit menahan pelemahan rupiah. Namun jika rupiah melanjutkan pelemahan, bank sentral diprediksi bakal menaikan suku bunga lagi.Bahkan sampai dengan akhir tahun BI diprediksi menaikkan suku bunga acuan hingga 50 basis poin (bps) lagi. Selama dua bulan terakhir ini BI sudah tiga kali menaikan suku bunga BI 7 day reverse repo rate dengan total 100 bps menjadi 5,25 persen."Sebetulnya masalahnya policy rate dari BI itu kan pelemahan rupiah, bukan karena kita punya inflasi. Jadi kita melihatnya sesuai dengan nanti kapan jadwal Fed yang akan naik. So the next Fed mungkin Agustus atau September, nanti kita lihat," jelas dia.Hari ini pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berbalik menguat dibandingkan perdagangan pagi. Dilansir Bloomberg, rupiah ditutup ke Rp14.390 per USD dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp14.445 per USD. Rupiah terpantau menguat hingga mencapai lima poin atau setara 0,03 persen.Sementara mengutip data Yahoo Finance, nilai tukar rupiah sore ini ditutup melemah ke level Rp14.385 per USD hingga lima poin atau setara 0,03 persen. Sedangkan berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp14.435 per USD.(AHL)