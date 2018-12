IHSG dan Rupiah Alami Teknikal Rebound

Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini mengalami rebound. Gerak IHSG terjadi di tengah minimnya sentimen positif dari dalam dan luar negeri. Sementara mata uang rupiah masih dibayangi tinggnya valuta perdagangan asing.IHSG Rabu, 12 Desember 2018 mencatat sebesar 6.115 atau 38,9 poin. Volume perdagangan mencapai delapan miliar lembar saham dengan nilai Rp6,8 triliun. Sebanyak 247 saham naik dan 171 saham turun.Research Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper sebelumnya memperkirakan gerak IHSG melemah dan rentan terjadi koreksi dalam jangka pendek."Selain itu masih minim sentimen yang mampu mendorong penguatan IHSG," kata Dennies dalam riset hariannya Rabu, 12 Desember 2018.Dennies memperkirakan reli IHSG hari ini akan berada di rentang support 6.046 sampai 6.061 dan resistance 6.098 sampai 6.120.Sementara mata uang rupiah menguat pada penutupan perdagangan hari ini. Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 10 poin dengan berada pada Rp14.597 per USD. Yahoo Indonesia mencatat mata uang rupiah stagnan di Rp14.595 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada Rp14.577 per USD.Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada memperkirakan gerak rupiah berada di kisaran Rp14.605 per USD sampai Rp14.589 per USD pada hari ini. Adapun keterbatasan gerak rupiah terjadi akibat dari aktivitas perdagangan valuta asing global."Meski dari dalam negeri cenderung bernada positif, namun imbas dari perdagangan valas global membuat potensi penguatan rupiah tertahan dan cenderung dapat melanjutkan pelemahannya," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.(SAW)