Rupiah Pagi Melonjak ke Rp14.562/USD

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terlihat melonjak dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.577 per USD. Sedangkan USD menguat terhadap mata uang utama lainnya setelah pasar ekuitas berbalik naik dari tingkat terendah.Mengutip Bloomberg, Kamis, 27 Desember 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.562 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.557 hingga Rp14.562 per USD dengan year to date return di 7,40 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.339 per USD.Sementara itu, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,36 persen menjadi 97,0577 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1352 dari USD1,1387 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2647 dari USD1,2674 pada sesi sebelumnya.Sedangkan dolar Australia naik menjadi USD0,7056 dibandingkan dengan USD0,7035. USD dibeli 111,35 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,12 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD naik menjadi 0,9950 franc Swiss dari 0,9862 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3582 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3659 dolar Kanada.Saham-saham mencatat hari terbaik mereka dalam hampir satu dekade pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamiss WIB), dengan ketiga indeks utama mencatat kenaikan lebih dari 4,00 persen. Para analis mengatakan pasar saham menunjukkan tanda stabilisasi, yang membantu mengangkat USD.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 1.086,25 poin atau 4,98 persen menjadi berakhir di 22.878,45 poin. Indeks S&P 500 bertambah 116,60 poin atau 4,96 persen, menjadi ditutup di 2.467,70 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 361,44 poin atau 5,84 persen lebih tinggi, menjadi 6.554,36 poin.Semua 30 komponen Dow melaporkan hasil positif pada penutupan, mengirim indeks mencatat pergerakan naik terbesar berdasarkan persentase sejak 23 Maret 2009. Semua 11 sektor S&P 500 utama ditutup lebih tinggi, dengan consumer discretionary, energi dan teknologi semuanya naik lebih dari 6,00 persen. S&P 500 juga mengalami hari terbaiknya sejak Maret 2009.Nasdaq juga mencetak hari terbaik sejak 23 Maret 2009, karena saham-saham teknologi utama AS, atau yang disebut kelompok FAANG yaitu Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan induk perusahaan Google, Alphabet, naik sedikitnya 6,00 persen.(ABD)