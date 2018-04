Listing Perdana, Saham Dafam Indonesia Property Melesat 69%

: PT Dafam Indonesia Property Tbk (DFAM) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini. Perseroan merupakan perusahaan kedelapan yang melantai di BEI pada tahun ini dari 573 emiten total di BEI.Pantauan Medcom.id, di Gedung BEI, Jakarta, Jumat, 27 April 2018, pada pencatatan saham perdananya ini, saham perseroan melejit 69,57 persen atau 80 poin ke Rp195.Pelepasan saham perdana (Initial Public Offering/IPO), perseroan melepas 400 juta saham baru atau setara dengan 25 persen modal disetor setelah IPO dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham dan ditawarkan pada harga Rp115 per saham.Perseroan juga menerbitkan 300 juta Waran Seri I dengan harga Rp143 per saham sebagai insentif dengan perbandingan empat saham baru berhak memperoleh tiga waran.Dafam Property Indonesia berencana akan menggunakan seluruh dana IPO sebanyak 91,25 persen untuk pembelian lahan dan selebihnya akan digunakan sebagai modal kerja. Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan usaha.Direktur BEI Samsul Hidayat mengapresiasi pencatatan saham perseroan dan bertambahnya jumlah emiten di bursa."Semoga perusahaan properti ini dapat berkontribusi ke Indonesia dengan tentunya melihat aturan-aturan main yang clear di pasar modal," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Jumat, 27 April 2018.Sementara itu Direktur Utama Dafam Billy Dahlan mengharapkan akan banyak perusahaan dari Jawa Tengah yang semangat mencatatkan saham perdananya di pasar modal."Semoga perseroan bisa memberikan inspirasi bagi pemuda khususnya perusahaan-perusahaan lain di Jawa Tengah sehingga bisa melantai di bursa," tuturnya.Perseroan diketahui merupakan bagian dari Dafam Group dengan berbagai perusahaan di beberapa bidang bisnis seperti peternakan sarang burung walet, farmasi, mitra produk sigaret, lifestyle resto dan kafe, serta investasi lainnya.Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti mulai dari perumahan, bangunan komersial serta hotel dan resort. Perseroan juga melakukan kegiatan jasa pengelolaan hotel melalui entitas anaknya.(AHL)