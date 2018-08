Analis Prediksi Rupiah Melemah ke Rp14.660/USD

Indeks dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan menguat di sekitar level 94,5-94,90 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia. Penguatan USD didorong oleh naiknya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) di triwulan kedua sebesar 4,2 persen secara kuartal ke kuartal dibandingkan dengan estimasi sebelumnya sebesar empat persen (QoQ).Selain itu, Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan, data Core Personel Consumption Expenditure (PCE) di triwulan kedua naik sebesar dua persen (QoQ) sesuai dengan estimasi. Naiknya revisi pertumbuhan ekonomi AS di triwulan kedua memberikan sinyal positif bagi naiknya inflasi inti di Juli yang diperkirakan sesuai dengan ekspektasi The Fed."Hal tersebut dapat mendorong keyakinan the Fed untuk menaikan tingkat suku bunga di September. Ekspektasi kenaikan suku bunga Fed Fund Rate di September tersebut kemungkinan dapat menekan rupiah. Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.600 hingga Rp14.660 per USD," kata Ahmad, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018.Imbal hasil US treasury naik didorong naiknya data pertumbuhan ekonomi AS di triwulan kedua. imbal hasil jangka menengah (10 tahun) naik tiga bps ke level 2,8 persen, sedangkan jangka panjang (30 tahun) stabil di level 3,02 persen. Ekspektasi investor bahwa the Fed akan naikkan suku bunga di September mendorong kenaikan imbal hasil jangka menengah."Imbal hasil SUN diperkirakan bergerak naik didorong oleh pelemahan rupiah serta kenaikan imbal hasil US treasury jangka menengah di AS sebagai antisipasi kemungkinan naiknya tingkat suku bunga FFR di September. Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,90-8,0 persen," tuturnya.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 60,55 poin atau 0,23 persen menjadi ditutup di 26.124,57 poin. Indeks S&P 500 meningkat 16,52 poin atau 0,57 persen menjadi berakhir di 2.914,04 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 79,65 poin atau 0,99 persen lebih tinggi menjadi 8.109,69 poin.Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi selama kuartal kedua lebih kuat dari perkiraan sebelumnya. Produk Domestik Bruto (PDB) riil, nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam seluruh perekonomian, naik ke tingkat tahunan 4,2 persen pada kuartal kedua, disesuaikan secara musiman dan inflasi.(ABD)