Rupiah 'Keok', Utang Tambah Besar

Menteri Perindustrian (menperin) Airlangga Hartarto turut mengomentari nilai tukar rupiah yang hampir mendekati level Rp14.000 terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Ia menilai mata uang Garuda yang terus merosot berdampak pada peningkatan utang pemerintah dan swasta."Impor sudah pasti lebih mahal. Kalau utang ya tambah," imbuh Airlangga ditemui dalam Munas ke-10 Apindo di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.Airlangga menuturkan stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah penting bagi dunia industri. Hal itu untuk menciptakan kepastian terhadap dunia usaha. Sementara dampak positif melemahnya rupiah hanya terjadi pada kegiatan ekspor."Mata uang yang tidak stabil tentu tidak dikehendaki oleh para pengusaha," imbuh dia.Menperin juga meminta Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi baik di pasar valas maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN) agar stabilitas nilai tukar rupiah tetap sesuai dengan fundamentalnya."Tugas utama BI kan menjaga stabilitas mata uang," katanya.Seperti diketahui, nilai tukar nyaris mencapai Rp14.000 per USD. Rupiah mengalami pelemahan tajam pada penutupan Jumat, 21 April 2018 ke level Rp13.893 per USD. Pelemahan terus berlanjut hingga Selasa, 24 April 2018 yang dibuka di level Rp13.970 per USD. Hal itu menimbulkan kekhawatiran rupiah dapat menembus batas psikologis.(SAW)