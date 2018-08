Pelemahan Wall Street Diprediksi Seret Gerak IHSG

Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendukung tarif lanjutan atas produk impor dari Tiongkok senilai USD200 miliar menjadi kekhawatiran bagi investor. Hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi perdagangan dan perekonomian secara global yang diharapkan tidak terjadi karena bisa menghambat pemulihan ekonomi.Di samping itu, Samuel Research Team mengungkapkan, krisis di Argentina yang menyebabkan pelemahan peso juga menjadi kekhawatiran, menyusul krisis di Turki yang telah muncul sebelumnya. Di sisi positif, kesepakatan perdagangan AS dengan Kanada diperkirakan bisa terjadi menyusul berhasilnya kesepakatan dagang AS dengan Meksiko."Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin melemah 0,76 persen dengan dana asing mencatatkan net buy di pasar reguler Rp490 miliar. IHSG berpeluang melemah hari ini seiring pelemahan EIDO dan bursa AS, serta pelemahan rupiah," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 137,65 poin atau 0,53 persen menjadi 25.986,92. Sedangkan S&P 500 jatuh sebanyak 12,91 poin atau 0,44 persen menjadi 2.901,13. Indeks Nasdaq Composite turun 21,32 poin atau 0,26 persen menjadi 8.088,36.Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Meksiko telah mencapai pakta perdagangan bilateral awal yang akan menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan bahwa Kanada harus bergabung dengan kesepakatan atau menghadapi tarif terhadap industri manufaktur mobil Kanada.Para pejabat Kanada mengatakan mereka telah melakukan pembicaraan yang sangat intens dengan rekan-rekan AS pekan ini, bekerja pada beberapa sengketa bilateral sensitif yang tersisa. Keprihatinan perdagangan menekan gerak saham dalam beberapa bulan terakhir karena investor menilai dampak potensial dari kebijakan perdagangan proteksionisme di ekonomi global.Di sisi ekonomi, jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran meningkat pekan lalu, tetapi tren yang mendasarinya terus menunjuk ke pengetatan pasar tenaga kerja yang harus menjaga ekonomi pada jalur pertumbuhan yang kuat tahun ini.(ABD)