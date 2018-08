Analis Perkirakan Rupiah Menghijau ke Rp14.420/USD Usai Yuan Stabil

Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan melemah di sekitar level 95,0-95,10 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia. Minimnya katalis terhadap USD membuat USD melemah terhadap euro dan yen. Kondisi ini bisa memberikan efek positif terhadap gerak nilai tukar rupiah.Sedangkan yuan stabil di level USD6,83 usai kebijakan People’s Bank of China (PBOC) yang menaikan reserve requirement untuk perdagangan yuan dan memperlemah spekulasi terhadap yuan. Stabilnya yuan dan melemahnya indeks USD kemungkinan memperkuat rupiah."Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.390 sampai dengan Rp14.420 per USD," sebut Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018.Sementara itu, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak turun didorong oleh penguatan rupiah terhadap USD serta turunya imbal hasil treasury AS 10 tahun. Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,70-7,75 persen."Rekomendasi seri obligasi negara yakni FR0075, FR0035, FR0064, FR0063, dan FR0072," tuturnya.Sedangkan imbal hasil treasury AS bergerak variatif. Imbal hasil jangka menengah (10 tahun) turun dua bps ke level 2,95 persen, sedangkan jangka (30 tahun) tetap di level 3,11 persen. ketidakpastian atas perang dagang membuat investor mengakumulasi treasury AS jangka menengah di AS.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 45,16 poin atau 0,18 persen menjadi berakhir di 25.583,75 poin. Indeks S&P 500 sedikit melemah 0,075 poin atau 0,03 persen menjadi ditutup di 2.857,70 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 4,66 poin atau 0,06 persen menjadi 7.888,33 poin.(ABD)