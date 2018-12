Bursa saham Amerika Serikat (AS) terakhir ditutup melemah ke level terendahnya tahun ini seiring meningkatnya keraguan atas perekonomian AS. Hal itu terjadi setelah Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menghubungi enam bank terbesar AS dan meningkatkan kekhawatiran bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi.Samuel Research Team mengungkapkan pasar saham di AS juga tertekan dengan berita terjadinya penutupan pemerintah, karena Trump bersikeras agar anggaran pembuatan tembok AS-Meksiko dimasukkan. Selain itu berita mengenai keinginan Presiden AS Donald Trump untuk mengganti Kepala Federal Reserve Jerome Powell juga menambah ketidakpastian di pasar."Pagi ini beberapa bursa dibuka bervariasi dengan IHSG berpeluang menguat terbatas, di tengah peluang window dressing dan penguatan nilai tukar rupiah. Namun di sisi lain terjadi tekanan penurunan bursa AS yang cukup dalam," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 26 Desember 2018.Harga minyak melemah seiring kekhawatiran atas meningkatnya pasokan AS dan ekonomi global. Kekhawatiran tersebut tetap timbul, walupun ada sinyal dari OPEC untuk memperpanjang atau bahkan meningkatkan kesepakatan pembatasan produksi di 2019.Di sisi lain, ketiga indeks saham utama AS berakhir turun lebih dari dua persen pada hari sebelum liburan Natal. S&P 500 telah kehilangan sekitar 19,8 persen dari penutupan tertinggi 20 September, hanya sedikit dari ambang batas 20 persen yang biasanya mendefinisikan pasar 'beruang'.The Fed menaikkan suku bunga lagi minggu lalu, seperti yang telah banyak diperkirakan. Sedangkan Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengadakan panggilan dengan Kelompok Kerja Presiden di Pasar Keuangan, sebuah badan yang dikenal dengan bahasa sehari-hari sebagai Tim Plunge Protection, yang biasanya bersidang hanya pada saat volatilitas pasar tengah berat.(ABD)