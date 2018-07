Rupiah Melempem di Akhir Pekan

: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tercatat melemah bila dibandingkan dengan gerak indeks harga saham gabungan (IHSG).Bloomberg, Jumat, 13 Juli 2018 mencatat rupiah ditutup ke level Rp14.378 per USD dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp14.356 per USD. Rupiah terpantau melemah hingga mencapai 12 poin atau setara 0,08 persen.Sementara mengutip data Yahoo Finance, nilai tukar rupiah sore ini ditutup melemah ke level Rp14.380 per USD hingga tujuh poin atau setara 0,05 persen. Sedangkan berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp14.358 per USD.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada sebelumnya memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah mampu terapresiasi meski kekhawatiran dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terus mampu menguatkan dolar Amerika Serikat (USD). Namun, sejumlah sentimen poitif diharapkan bisa terus berdatangan dan menahan pelemahan rupiah.Selain perang dagang yang menguatkan USD, turunnya mata uang yen Jepang (JPY) juga memberikan kesempatan pada USD untuk kembali menguat. Tidak hanya itu, meningkatnya inflasi AS direspons positif sehingga berimbas pada meningkatnya laju USD.(AHL)