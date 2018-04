Gerak Rupiah Tertahan di Rp13.762/USD

: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini masih mengalami tekanan. Penguatan dolar AS disinyalir menjadi salah satu penyebabnya.Bloomberg, Selasa, 3 April 2018, mencatat rupiah melemah ke level Rp13.762 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di Rp13.753 per USD.Mata uang rupiah terus tertekan hingga mencapai level Rp13.762 per USD. Rupiah tergerus hingga mencapai sembilan poin atau setara 0,07 persen.Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di level Rp13.755-Rp13.768 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 1,46 persen.Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah di level Rp13.760 per USD, yang mencapai sembilan poin atau setara 0,07 persen.Indeks dolar AS naik terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin, karena investor menilai perkembangan terbaru dari hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.Melansir Xinhua, Selasa, 3 April 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,08 persen menjadi 90,046 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2301 dolar dari 1,2324 dolar di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik ke 1,4041 dolar dari 1,4035 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke 0,7653 dolar dari 0,7686 dolar.(AHL)