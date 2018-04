Rupiah Pagi Akhir Pekan Menghijau ke Rp13.746/USD

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.759 per USD. Meredanya ketegangan geopolitik memberikan sentimen positif bagi reli nilai tukar rupiah.Mengutip Bloomberg, Jumat, 13 April 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.746 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.743 hingga Rp13.755 per USD dengan year to date return di minus 1,655 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.545 per USD.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 293,60 poin atau 1,21 persen, menjadi ditutup di 24.483,05 poin. Indeks S&P 500 bertambah 21,80 poin atau 0,83 persen, menjadi berakhir di 2.663,99 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 71,22 poin atau 1,01 persen, menjadi 7.140,25 poin.BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, melaporkan laba dan pendapatan kuartal pertama pada Kamis yang melampaui ekspektasi para analis. Perusahaan tersebut melaporkan laba per saham dilusian sebesar USD6,68 pada kuartal pertama dan pendapatan USD3,58 miliar. Saham BlackRock naik 1,47 persen menjadi menetap di USD533,01 per saham.Delta Air Lines melaporkan laba kuartalan yang mengalahkan perkiraan, meskipun biaya-biayanya meningkat. Laba per saham dilusian perusahaan yang disesuaikan mencapai USD0,74 per saham dan pendapatan usaha yang disesuaikan mencapai USD9,8 miliar, naik 8,00 persen tahun ke tahun. Saham maskapai ini naik 2,93 persen menjadi menetap di USD52,98 per saham.Sedangkan Citigroup, JP Morgan Chase dan Wells Fargo adalah beberapa di antara perusahaan yang dijadwalkan akan melaporkan hasil keuangan kuartalan mereka pada Jumat pagi waktu setempat. Hasil keuangan mereka biasanya memberikan sentimen terhadap gerak saham di Wall Street.(ABD)