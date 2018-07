Analis Berharap Pelemahan Rupiah Tertahan

Gerak nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diprediksi bergerak di kisaran Rp14.407 sampai Rp14.395 per USD. Adapun hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang diperkirakan tidak mengubah tingkat suku bunga acuan diharapkan menahan pelemahan nilai tukar rupiah lebih lanjut.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan pergerakan mata uang USD masih bergerak positif seiring optimisme ekonomi Amerika tumbuh stabil dan risiko imbas perang dagang cenderung mengecil, yang akhirnya membuat laju rupiah cenderung tertekan dan kembali melemah.Namun, ia memperkirakan, untuk hari ini rupiah bergerak di kisaran Rp14.407 sampai Rp14.395 per USD. Reza menilai ketahanan nilai tukar rupiah di area positif tidak mampu bertahan lebih lama seiring mulai adanya sentimen negatif dari menguatnya laju USD."Adanya sentimen tersebut dikhawatirkan dapat membuka peluang pelemahan lebih lanjut seiring belum adanya sentimen yang signifikan dapat membuat laju rupiah bertahan di zona hijaunya," jelas Reza. Sementara itu, BI diprediksi tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 79,40 poin atau 0,32 persen menjadi berakhir di 25.199,29 poin. Indeks S&P 500 meningkat 6,07 poin atau 0,22 persen menjadi ditutup di 2.815,62 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq turun 0,67 poin atau 0,01 persen menjadi berakhir di 7.854,44 poin.Pembangunan dan izin mendirikan bangunan rumah baru AS jatuh pada Juni ke laju paling lambat dalam sembilan bulan, karena suku bunga kredit pemilikan rumah (hipotek) yang lebih tinggi dan biaya yang meningkat untuk tenaga kerja dan material, memberikan tekanan pada pasar perumahan, menurut Departemen Perdagangan.(ABD)