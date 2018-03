Pelemahan Mata Uang Rupiah Positif untuk APBN

Kementerian Keuangan menyatakan depresiasi nilai tukar rupiah berdampak positif bagi Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN)."Kalau dari sisi APBN, depresiasi itu agak positif dampaknya," kata Direktur Anggaran Kemenkeu Askolani di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 26 Maret 2018.Dirinya menjelaskan pelemahan rupiah akan memiliki dampak positif bagi kenaikan penerimaan negara dari sektor migas. Apabila penerimaan negara semakin tinggi, maka defisit di anggaran bisa berkurang. Selain itu, dampak positif juga didapatkan dari penarikan pinjaman atau utang.Sementara itu, pelemahan mata uang rupiah juga memberi dampak negatif dari sisi belanja, terutama ke subsidi energi, karena harga beli minyak akan lebih tinggi, maka belanja negara juga mengalami peningkatan.Pelemahan rupiah atau penguatan dolar AS juga berpengaruh negatif bagi pembayaran pokok pinjaman, apabila kurs dolarnya naik maka pembayaran pokok pinjaman makin tinggi.Kendati demikian, Askolani mengatakan, dampaknya tak bisa dihitung hanya berdasarkan melihat pergerakan sesaat bulanan, namun harus secara keseluruhan dalam satu tahun anggaran.Dia bilang pada Januari dan Februari kurs relatif stabil, depresiasi terjadi pada bulan ketiga, namun pemerintah tak akan tahu apa yang terjadi di bulan setelahnya, sehingga pemerintah tetap menghitung selama 12 bulan."Nanti indikasinya mungkin pasti angkanya, pemerintah ada di bulan Juli saat laporan semester. Nanti di sana akan kelihatan indikasi enam bulan itu berapa, sehingga dari situ kita bisa hitung berapa sih persisnya setahun kalau sisa enam bulan lagi di 2018. Jadi mohon jangan lihat itu fluktuasi hanya mingguan, dan bulanan. Lihatnya 12 bulan," jelas Askolani.Secara terpisah Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, dalam Nota Keuangan dan UU APBN 2018, sensitivitas APBN terhadap pergerakan asumsi yakni apabila setiap pelemahan Rp100 per USD maka efeknya pada kenaikan penerimaan yakni sebesar Rp3,8 triliun hingga Rp5,1 triliun.Sehingga apabila dalam APBN asumsi nilai mata uang rupiah di tetapkan Rp13.400 per USD, sementara pergerakan saat ini telah menyentuh level sekitar Rp13.780 per USD, berarti ada pelemahan lebih dari tiga kali lipat atau lebih dari Rp300 per USD. Akibatnya penerimaan negara mengalami kenaikan lebih dari kisaran Rp11,4 triliun hingga Rp15,3 triliun.Sementara untuk belanja, setiap pelemahan Rp100 per USD, maka belanja naik jadi Rp2,2 triliun hingga Rp3,4 triliun terutama untuk belanja subsidi energi. Artinya, dengan posisi kurs saat ini, maka kenaikan belanja sudah melebihi kisaran Rp6,6 triliun hingga Rp10,2 triliun."Tapi kenaikan pendapatan lebih tinggi dari kenaikan belanja, jadi dampaknya positif ke APBN," kata Kunta pada Medcom.id.(SAW)