Jelang Rapat Fed, IHSG dan Rupiah Unjuk Gigi

Indeks Harga Saham Gabungan dan mata uang rupiah unjuk gigi pada penutupan perdagangan hari ini. Keduanya berhasil naik setelah sinyal kenaikan suku bunga Fed belum kencang.IHSG Rabu, 19 Desember 2018 tercatat naik 94,2 poin atau mencapai 6.176,094. Volume perdagangan mencapai 19,8 miliar lembar saham dengan nilai Rp11 triliun. Sebanyak 231 saham naik dan 166 saham turun. Aksi jual asing mencapai Rp376 miliar.Sementara itu, Fund Manager Valbury Sekuritas Indonesia Suryo Narpati memprediksi reli IHSG justru menguat. Penguatan terjadi karena meredanya tekanan faktor negatif sehingga pasar saham Amerika Serikat pada Selasa ditutup menguat.Menurutnya dengan menguatnya pasar saham Amerika Serikat membuka peluang up reversal bagi indeks bursa regional lainnya, termasuk pasar saham Asia dan juga saham Indonesia. Ia meyakini laju IHSG berada di level support 5.970-6.037 dan resisten di 6.104-6.171.Sementara itu mata uang rupiah bergerak menguat 62 poin dengan berada pada Rp14.438 per USD. Yahoo finance melansir mata uang rupiah naik 62 poin dengan berada pada Rp14.433 per USD. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah naik dengan berada pada Rp14.380 per USD.Samuel Sekuritas memperkirakan Dollar indeks diperkirakan menguat ke level 97,0-97,1 terhadap mata uang kuat utama dunia lainya jelang rapat FOMC The Fed tanggal 18-19 Desember yang kemungkinan berakhir dengan naiknya tingkat suku bunga Fed Fund Rate sebesar 25 bps menjadi 2,5 persen.Sementara itu, rupiah diperkirakan menguat jelang keputusan naiknya tingkat suku bunga tersebut. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.400 per USD-Rp14.500 per USD.(SAW)