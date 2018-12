Analis Prediksi Rupiah Menetap di Rp14.562/USD

Nilai tukar rupiah diprediksi bergerak di level Rp14.562 sampai Rp14.585 per dolar Amerika Serikat (USD), setelah melemah akibat rilis neraca perdagangan yang menyatakan defisit neraca perdagangan November 2018 mencapai USD2,5 miliar."Adanya rilis neraca perdagangan tersebut telah mengaburkan harapan akan adanya kenaikan pada laju rupiah," kata Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018.Padahal, kata Reza, pada awal pekan kemarin rupiah diyakini menguat karena di perdagangan Asia laju USD sempat melemah karena pelaku pasar berspekulasi nantinya the Fed belum berencana menaikkan suku bunganya.Bahkan, tambahnya, ada jajak pendapat NBC/Wall Street Journal nasional yang menunjukkan bahwa 33 persen warga Amerika mengatakan pada 2019 ekonomi akan tidak lebih baik. "Kondisi ini sekiranya dapat membuat laju USD melemah," ucap Reza.Dengan kondisi itu, Reza berharap, dapat dimanfaatkan rupiah untuk menguat atau melibas gerak USD.Seperti diketahui, mata uang rupiah pada Senin, 17 Desember 2018 berdasarkan data Bloomberg jatuh 1,3 poin dan berada pada Rp14.580 per USD. Kemudian Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah terkoreksi lima poin dan berada pada Rp14.570 per USD. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.617 per USD.(ABD)