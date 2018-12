Gerak IHSG dan Rupiah Terganjal

Kurangnya sentimen domestik memberikan dampak bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan mata uang rupiah. Sentimen global dari perang dagang dari Tiongkok dan Amerika Serikat memberikan sinyal bagi melemahnya gerak IHSG.Pada Rabu, 26 Desember 2018 IHSG melemah 35,746 poin dengan berada pada level 6.127,85 poin. Nominal perdagangan mencapai Rp11 triliun dengan nilainya mencapai 15,8 miliar lembar saham. Frekuensi mencapai 334.663. Sebanyak 160 saham naik dan 257 saham turun.Riset Kresna Sekuritas mengatakan minimnya sentimen domestik hari ini akan membuat IHSG lebih dipengaruhi sentimen global. Harga minyak mentah WTI turun 6,7 persen ke level USD42,5 per barel selama liburan kemarin."Turunnya harga minyak dapat membantu nilai rupiah, yang kami lihat dapat memberikan sentimen positif. Dari sisi teknikal, IHSG kami perkirakan bergerak melemah di rentang 6.000-6.190," demikian berdasarkan hasil riset Kresna Sekuritas.Sementara mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS. Bloomberg mencatat mata uang rupiah melemah 24,2 poin dengan berada pada Rp14.577 per USD. Yahoo Finance mencatat rupiah melemah 20 poin dengan berada pada Rp14.570 per USD. Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.602 per USD.(SAW)