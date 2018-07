Imbal Hasil Obligasi Diprediksi Bergerak ke 7,90%

Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak naik cukup tajam didorong oleh naiknya imbal hasil treasury AS dan kemungkinan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Tentu ada harapan agar pelemahan nilai tukar rupiah sifatnya terbatas seiring hadirnya katalis positif dari dalam negeri."Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,76-7,90 persen. Sedangkan rekomendasi seri obligasi negara yakni FR0063; FR0043; FR0047; FR0035; dan FR0061," sebut Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.Sementara itu, imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Senin malam masing-masing naik tajam sebesar tujuh bps ke level 2,96 persen dan 3,09 persen. Hal tersebut masih didorong oleh naiknya imbal hasil obligasi Pemerintah Jepang akibat spekulasi terhadap kebijakan moneter BOJ.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 13,83 poin atau 0,06 persen menjadi berakhir di 25.044,29 poin. Indeks S&P 500 naik 5,15 poin atau 0,18 persen menjadi ditutup di 2.806,98 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 21,67 poin atau 0,28 persen, menjadi 7.841,87 poin.Perusahaan induk Google Alphabet membukukan laba per saham dan pendapatan, yang keduanya melampaui perkiraan Wall Street setelah bel penutupan pada Senin 23 Juli. Facebook dan Amazon akan melaporkan pendapatan mereka pekan ini. Saham-saham teknologi berkinerja terbaik tahun ini, naik lebih dari 15 persen sejauh ini.Musim pelaporan laba ini sangat bagus sejauh ini. Laba kuartal kedua diperkirakan meningkat 22 persen dari periode yang sama tahun lalu, menurut Thomson Reuters. Tidak termasuk sektor energi, estimasi pertumbuhan pendapatan menurun menjadi 18,2 persen.(ABD)