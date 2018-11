IHSG Dongkrak Rupiah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik pada penutupan perdagangan hari ini. Gerak IHSG mengikuti sentimen dari dalam negeri yang berhasil mengerek kenaikan mata uang rupiah.

Kenaikan IHSG juga diikuti dengan kenaikan mata uang rupiah. Bloomberg pada penutupan hari ini mencatat mata uang rupiah naik 18,5 poin dengan berada pada Rp14.786 per USD. Kemudian Yahoo Indonesia mencatat mata uang rupiah melemah sebanyak 20 poin dengan berada pada Rp14.785 per USD. Lalu Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah naik dengan berada pada Rp14.755 per USD.



Di sisi lain, lanjut dia, untuk membantu penguatan rupiah perlu ada sentimen positif dari dalam negeri. Sentimen tersebut tidak hanya membantu penguatan nilai tukar melainkan menahan anjloknya mata uang rupiah. "Diharapkan sentimen dari dalam negeri dapat lebih positif sehingga membantu rupiah bertahan untuk kembali melanjutkan kenaikannya," imbuh dia.

Sentimen pasar datang dari dalam negeri ketika pemerintah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh cukup baik di kisaran lima persen. Pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan penurunan pengangguran hingga mencapai 5,13 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir atau berada di angka 9,28 persen.PT Valbury Sekuritas Indonesia memprediksi IHSG berpeluang kembali melanjutkan penguatan. Kenaikan indeks saham Indonesia sejalan dengan perkiraan kenaikan indeks bursa regional Asia pada hari ini, di tengah ketidakpastian akibat perang dagang yang mulai mengarah potensi keterlibatan Jepang.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan pergerakan nilai tukar rupiah bisa memanfaatkan momentum penurunan nilai tukar USD. Reza menilai pergerakan mata uang Garuda akan berada pada rentang support Rp14.785 per USD dan resisten di Rp14.815 per USD.