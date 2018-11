Rupiah Menuju Rp14.200/USD

: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau terus menguat tajam hingga akhir perdagangan sore.Mengutip Bloomberg, Jumat, 30 November 2018, rupiah menguat tajam hingga mencapai 81 poin atau setara 0,56 persen ke posisi Rp14.301 per USD.Pada awal pembukaan perdagangan rupiah sempat berada di level Rp14.331 per USD dibandingkan sebelumnya yang berada di Rp14.382 per USD.Sementara mengutip data Yahoo Finance, rupiah telah bertengger di level Rp14.298 per USD. Rupiah menguat hingga mencapai 77 poin atau setara 0,54 persen dari sebelumnya dibuka di Rp14.380 per USD.Berbanding terbalik, gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) malah tertekan. IHSG terpantau anjlok 51,043 poin atau setara 0,836 persen ke posisi 6.056.Volume perdagangan tercatat sebanyak 14 miliar lembar senilai Rp16,7 triliun. Sebanyak 167 saham menguat, 229 saham melemah, 135 saham stagnan, dan terjadi 447.274 kali transaksi.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada sebelumnya melihat rupiah akan bergerak di Rp14.370 per USD sampai Rp14.385 per USD."Kembali positifnya rupiah memberikan ruang untuk dapat kembali melanjutkan kenaikannya seiring masih adanya sentimen positif dari dalam negeri," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, Jumat, 30 November 2018.Namun, Reza mengatakan, prediksi penguatan rupiah tersebut akan dibarengi dengan perkiraan kembali meningkatnya USD jelang pertemuan G20. Artinya perlu mencermati faktor eksternal yang bisa mengganggu pergerakan rupiah."Dalam acara itu yang akan mempertemukan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump. Keduanya akan membahas kesepakatan dagang," jelas Reza.(AHL)