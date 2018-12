IHSG dan Rupiah Tertekan Sentimen Global

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun pada penutupan perdagangan hari ini. Penurunan IHSG juga dialami oleh mata uang rupiah yang tertekan kenaikan indeks dolar AS karena ketidakpastian Eropa.IHSG Selasa, 11 Desember 2018 tercatat mengalami penurunan sebesar 34,77 poin dengan berada pada level 6.076. Volume perdagangan mencapai 7,2 miliar lembar saham dengan nilainya mencapai Rp6,2 triliun. Indeks JII melemah 8,14 persen dan LQ45 anjlok 5,69 persen.Sementara itu sektor saham yang anjlok adalah manufaktur, konsumer dan industri dasar. Sebanyak 184 saham naik, 250 saham turun, dan 125 saham tak bergerak.PT Valbury Sekuritas Indonesia mengatakan kekhawatiran pasar berkenaan dengan penangkapan seorang eksekutif puncak di Huawei sedikit mereda, tercermin saham AS menguat terbatas pada Senin."Sentimen ini dapat membawa katalis positif bagi pasar Asia serta membuka peluang bagi IHSG untuk naik pada perdagangan saham hari ini," kata Valbury.Rupiah menurut Bloomberg sebesar Rp14.607 per USD atau melemah 54,4 poin. Berdasarkan data Yahoo Finance mencapai Rp14.595 per USD atau anjlok 45 poin. Bank Indonesia melansir mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.613 per USD.Indeks dolar diperkirakan menguat ke level 97,0-97,1 terhadap mata uang kuat utama dunia lainya terutama poundsterling setelah PM Inggris Theresa May menunda voting di parlemen terkait keluarnya Inggris dari Uni Eropa.Hal tersebut kembali mendorong ketidakpastian terhadap prospek ekonomi Eropa dan Inggris dan membuat dolar AS menjadi instrumen yang menarik."Dolar kembali menjadi safe haven di tengah ketidakpastian tersebut. Penguatan indeks dolar tersebut diprediksi akan kembali menekan rupiah hari ini. Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.600 per USD hingga Rp14.700 per USD," kata Samuel Sekuritas.(SAW)