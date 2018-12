IHSG Dapat Sentimen Positif dari Pertemuan Xi-Trump

Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping di pertemuan G20 akhir minggu lalu memberikan sentimen positif yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasar. Kesepakatan antara kedua negara untuk menunda pengenaan tarif sampai tiga bulan ke depan berhasil menggairahkan pasar."Kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,03 persen ke 6.118 di hari pertama perdagangan di Desember 2018," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018.Semalam, indeks Dow Jones juga ditutup naik 1,1 persen ke 25.826. Begitu pula S&P 500 dan Nasdaq, masing-masing naik sebesar 1,1 persen dan 1,5 persen. Beberapa hari sebelumnya, pidato Ketua the Fed Jerome Powell juga memberikan sinyal dovish kepada pasar.Perkiraan kenaikan suku bunga the Fed yang sebelumnya diperkirakan naik tiga kali pada tahun depan, kemungkinan turun menjadi dua kali. Walaupun demikian, bulan ini the Fed diperkirakan menaikkan kembali suku bunga acuan sebesar 25 bps.Jumat ini pasar menunggu rilis data ketenagakerjaan non-pertanian AS yang merupakan indikator utama dari tren belanja konsumen di AS. Consensus memperkirakan penambahan tenaga kerja sebesar 200 ribu, yang lebih kecil dari data aktual di bulan sebelumnya sebesar 250 ribu. Angka yang lebih rendah dari consensus akan memberikan sinyal terhadap pelemahan USD.(ABD)